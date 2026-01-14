Çocuklar, cebindeki 20 liraya göz dikti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kesici alet göstererek para toplayan çocuk şahıslar, polis ekiplerince yakalandı.

Yaşanan olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Naim Süleymanoğlu heykeli önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.T. ve K.T. isimli şahıslara, tanımadıkları 2 çocuk tarafından kesici alet gösterilerek para istendi. Kesici aletten korkan şahıslar cebindeki 20 lirayı çocuklara verdi. Yaşanan olayın polis ekiplerine bildirilmesi sonrası ekipler çocukları yakalama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda E.M.A. ve Ö.A.Ç. isimli çocuklar yakalanarak haklarında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ