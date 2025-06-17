Tekirdağ'da Cinayet Davasında Şok Savunma: 'Aklımı Yapay Zekayla Okudular'

Tekirdağ'da Cinayet Davasında Şok Savunma: 'Aklımı Yapay Zekayla Okudular'
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki kişiyi öldüren E.U., mahkemede yaptığı savunmada, 'Aklımı yapay zekayla okudular. Bu yasal mı?' diyerek dikkat çekti. Davanın duruşması 11 Eylül 2025'e ertelendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki kişiyi öldürüp, kaçarken biri polis üç kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yargılanan E.U., mahkemede şaşırtıcı bir savunmada bulundu: "Aklımı yapay zekayla okudular. Bu yasal mı?" dedi.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya SEGBİS ile katılan tutuklu sanık E.U., mahkeme heyetine hitaben dikkat çekici açıklamalarda bulundu. E.U. savunmasında, "Aklımı yapay zekayla okudular. Bu yasal mı?" dedi. Duruşmada müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanığın öldürdüğü Fatma Özdemir'in babası Kemal Özdemir, "Kızımı hayattan kopardı. Önce Allah'a, sonra size havale ediyorum. Ağırlaştırılmış müebbet alsın" dedi. Kız kardeşi Selen Özdemir ise en ağır cezanın verilmesini istedi.

Diğer maktul Barkın Perçin'in babası Mustafa Perçin, "Oğlumu tanımıyordu ama yine de öldürdü. Öyle bir ceza verilsin ki bir daha dışarı çıkamasın" diye konuştu.

Mahkeme, heyeti zanlının tutukluluk haline karar vererek duruşmayı 11 Eylül 2025'e erteledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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