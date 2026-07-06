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Hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, hakkında 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir hafta önce cezaevinden firar eden hükümlü Ö.Ç., polis operasyonuyla yakalanarak tekrar cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hakkında kesinleşmiş 19 yıl 1 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, hakkında yağma suçundan kesinleşmiş 19 yıl 1 ay hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen Ö.Ç., tutuklu bulunduğu Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'ndan yaklaşık bir hafta önce firar etti. Firari hükümlünün Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki ikametine geldiği bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği devriye ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Evinin camından kaçmak isteyen Ö.Ç., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından firari hükümlü, yeniden Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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