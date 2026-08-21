Haberler

Tekirdağ’da çatı yangını: Alevler geceyi aydınlattı

Tekirdağ’da çatı yangını: Alevler geceyi aydınlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 3 katlı evin çatısı gece yarısı henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 katlı evin çatısı gece yarısı henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Olay, gece saat 02.15 sıralarında Cemaliye Mahallesi Salhane Sokak üzerinde meydana geldi. İlçede çiftçilikle uğraşan İsrafil Saltan'a ait 3 katlı evin çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Devriye gezen polis ekiplerinin yangını fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından yangın söndürüldü. Olay yerinde konuşan ev sahibi İsrafil Saltan, "Biz de bina da kalıyoruz. Yangının ne sebeple çıktığını bilmiyoruz. Büyük çapta maddi hasarımız var" dedi.

Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı

Süleymancılar'ın liderinin kardeşi yurt dışına kaçarken yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün yerine sürpriz isim

Fener kariyeri bitti! Yerine gelecek isim bomba
Süper Lig'de topa vuramıyordu, yeni takımında şov yapıyor

Süper Lig'de topa vuramıyordu, yeni takımında şov yapıyor
Ortağını ve oğlunu öldürdü, eşini yaraladı! Adliyede söyledikleri inanılmaz

Baba-oğlu öldürdü, kamerayı görünce yaptığı şova bakın
ABD'de uçak faciası: 8 kişi öldü! Bölgede yalnızca özel izinle uçuş yapılıyor

ABD'de uçak faciası: 8 kişi öldü! Bölgede özel izinle uçuş yapılıyor
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Talisca için anlaşma iddiası

Fener taraftarını kahreden haber! Anlaştığı takımı duyurdular
Aman Aziz Yıldırım görmesin! Fener taraftarını çileden çıkaran olay

Bu ne böyle hocam? Eğer doğruysa güle güle
Rolünden çıkamamış gibi! Kurtlar Vadisi oyuncusundan trafikte yakışıksız hareketler

Kurtlar Vadisi oyuncusundan yakışıksız hareketler