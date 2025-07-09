Tekirdağ'da Buğday Tarlasında Yangın: 70 Dekar Alan Zarar Gördü

Tekirdağ'da Buğday Tarlasında Yangın: 70 Dekar Alan Zarar Gördü
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve çiftçilerin yoğun çabalarıyla kontrol altına alındı. Yangında 70 dekar buğday, 60 dekar ayçiçeği ve 700 dekar anız zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, buğday tarlasında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, öğle saatlerinde meydana geldi. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale etmek için bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve çiftçilerin de traktörlerle yardım ettiği yangın, yaklaşık iki saat süren yoğun çabanın ardından kontrol altına alındı.

Yangında, 70 dekar buğday ekili alan, 60 dekar ayçiçeği tarlası ve 700 dekar anız zarar gördü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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