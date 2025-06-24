Tekirdağ'da Buğday Tarlasında Yangın: 250 Dönüm Kül Oldu

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 250 dönüm buğday tarlası hasar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve köylüler yangına müdahalede bulundu.

Tekirdağ'da buğday tarlasında çıkan yangında 250 dönüm kül oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 250 dönüm buğday tarlası kül oldu.

Yangın, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Nusratfakı Mahallesi yakınlarında bulunan buğday tarlasında çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, köylüler de traktörlerine bağladıkları su tankerleri ve pulluklarla müdahale ederek destek verdi. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, ekiplerin ve vatandaşların uzun süren mücadelesi sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangında yaklaşık 250 dönüm ekili buğday arazisinin zarar gördüğü öğrenilirken, jandarma ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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