Tekirdağ'da Buğday Tarlasında Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana ulaştı. 10 ev tedbir amaçlı tahliye edildi, yangın kontrol altına alındı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bıyıkali Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alana ulaştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının mahalledeki yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine 10 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahale sonrası yangın kontrol altına alınırken, 150 dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
