Tekirdağ'da Boş Arsada Çalı Yangını

Boş arsada çalılar alev alev yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da boş bir arsada çıkan çalılık yangını araçlara sıçramadan itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Olay, Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Çinili Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki bir boş arsada bulunan çalılar alev aldı. İkametinin balkonuna çıkan bir vatandaşın durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye çağırıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

"Araba yanıyor zannettim"

Yangını görür görmez harekete geçtiğini ifade eden Emirhan Keleş, "Biz arkadaşımla oturuyorduk, bir anda alevleri görünce olay yerine koşarak geldim. Araba yanıyoruz zannettim ve hemen itfaiyeyi aradım. Neyse ki araçlara sıçramadan itfaiye ekipleri gerekli müdahaleyi yaptı" diye konuştu.