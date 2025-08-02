Tekirdağ'da Bonzai İçkisi Üreten Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da Bonzai İçkisi Üreten Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu ilçesinde bonzai kimyasalı emdirilmiş kağıtlarla uyuşturucu içecek üreten F.B. isimli şahıs, özel harekat ve narkotik ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ve nakit para ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bonzai kimyasalı emdirilmiş kağıtlarla hazırlanan uyuşturucu içeceği pazarlayan şüpheli, özel harekat ve narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde faaliyet gösterdiği belirlenen F.B. isimli şahsı takibe aldı. Şahsın, kağıt ve peçetelere emdirilen bonzai kimyasalıyla uyuşturucu etkili içecek ürettiği ve bu maddeyi şehre pazarladığı tespit edildi.

F.B.'nin bulunduğu Hıdırağa Mahallesi'ndeki ikamete, Özel Harekat ve Narkotim ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda F.B. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 2 gram A-M kimyasal maddesi (bonzai hammaddesi), yaklaşık 1 kilogram bonzai üretilebilecek miktarda kimyasal madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 180 TL nakit para ele geçirildi.

Şüpheli F.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, Çorlu'nun Hıdırağa ve Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu mahallelerinin vatandaşların desteğiyle uyuşturucudan arındırılması için kararlılıkla mücadeleye devam edildiğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
600 bin kamu işçisinin zammında anlaşma sağlandı

Kamu işçisinin zam oranı belli oldu! İşte anlaşılan şartlar
Bir ilimizde durum vahim! 'Nerede bu yetkililer?' diyerek isyan etti: Allah sen yardım et

"Nerede bu yetkililer?" diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
Unuttuğu bir detay Sinem'in katilini ele verdi! Tanınmamak için saçlarını bile kazıtmış

Böyle yakalandı! Sinem'in katilini unuttuğu bir detay ele verdi
Radara yansıdı! Sağanak yağış adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor

Radara yansıdı! Adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Hacıoğlu, eski eşiyle yeniden evlendi! Gelinlik seçimi pek iddialı

Ünlü oyuncu yıllar sonra eski eşiyle tekrar evlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.