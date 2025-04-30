Tekirdağ'da Bıçaklama Olayında İki Sanığa Müebbet Hapis

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 18 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürüldüğü olayda yargılanan iki sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan sanıklar Ozan Ildız (21) ve Nihat Can Akşit (20) ile hayatını kaybeden Efecan Fandos'un annesi Melis ve babası Uğur Fandos ile taraf avukatları katıldı. Sanıkların ve avukatların ifadelerinin ardından mahkeme heyeti her iki sanığa da müebbet hapis cezası verdi. Karar, duruşma salonunda bulunan Fandos ailesi tarafından sevinçle karşılandı.

Mahkeme sonrası Efecan Fandos'un ailesinin Avukatı Onur Tatar yaptığı açıklamada, "18 yaşında gencecik bir evladımız Efecan Fandos, iki katilin eylemiyle hayattan koparıldı. Son derece vahşice hiçbir neden yokken işlenen bu cinayetin neticesinde yapılan yargılamayla Efecan Fandos'u gencecik yaşında hayattan koparan iki failin müebbet hapis ile cezalandırılmasına Tekirdağ 2. Ağır Ceza mahkemesince karar verildi. Gençlerimizin, çocuklarımızın hayattan koparılmasını elbette istemiyoruz. Kadıköy'de Matia Ahmet Minguzzi 14 yaşında hayattan koparıldı. Tekirdağ'da Efecan Fandos 18 yaşında hayattan koparıldı. Suç ve suçlulukla mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi.

Olay, Ekim 2024'te Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, olaydan kısa süre önce parkta GBT kontrolünden geçen Ozan Ildız, polislerin ayrılmasının ardından parkta oturan Efecan Fandos'un yanına giderek, "Bizi sen mi polise şikayet ettin?" diye sordu. Fandos ise, "Kanki sizi biz şikayet etmedik" cevabını verdi. Bunun üzerine sinirlenen Ozan Ildız, "Senin yaşın kaç bana 'kanki' diyorsun" diyerek Fandos'u karnından bıçakladı. Kaçan Ildız'ın ardından bu kez Nihat Can Akşit Fandos'un yanına gelerek, iddiaya göre "Sen hala yaşıyor musun?" dedikten sonra onu bacağından bıçakladı.

Ağır yaralanan Efecan Fandos, kaldırıldığı Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası Cinayet Büro ekiplerince yakalanan Ozan Ildız ve Nihat Can Akşit, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - TEKİRDAĞ