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Tekirdağ'da Beton Mikserinin Devrilmesi Sonucu 1 Kişi Yaralandı

Tekirdağ'da Beton Mikserinin Devrilmesi Sonucu 1 Kişi Yaralandı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri yola devrildi. Kazada, sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kontrolden çıkan beton mikserinin yola devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ahimehmet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Murat A. (36) idaresindeki beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü yakınlarında yol ortasına devrildi. Kazada yaralanan Murat A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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