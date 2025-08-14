Tekirdağ'da Belirli Tarihlerde Denize Girmek Yasaklandı

Tekirdağ Valiliği, meteorolojik veriler ve deniz durumu nedeniyle Marmaraereğlisi, Şarköy, Süleymanpaşa ve Saray ilçelerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Yasak, 14-16 Ağustos 2025 tarihlerinde uygulanacak.

Meteoroloji verileri ve deniz durumu dikkate alınarak, Tekirdağ'ın 4 ilçesinde belirli tarihlerde denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Marmaraereğlisi ilçemiz Sultanköy Mahallemizde, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerimiz genelinde 14-15-16/08/2025 tarihlerinde üç (3) gün süreli, Saray ilçemiz genelinde ise 14-15/08/2025 tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
