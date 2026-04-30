Tekirdağ'da ayçiçeği çekirdeği yüklü tır devrildi, trafik kilitlendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ayçiçeği çekirdeği yüklü tırın devrilmesi sonucu tonlarca ürün yola savrulurken trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Osmangazi Bulvarı üzerinde Muratlı Caddesi çıkışında meydana geldi. E.A. idaresindeki 59 ACD 414 plakalı ayçiçeği çekirdeği yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen tırdan yola saçılan tonlarca ayçiçeği çekirdeği nedeniyle yol ulaşıma kapanma noktasına geldi. Trafik polisinin müdahalesiyle araç geçişleri bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, devrilen tırın kaldırılması için bölgede çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı