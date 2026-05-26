Arı saldırısına uğrayan yaşlı çift hastanelik oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde arıların saldırısına uğrayan 77 ve 69 yaşındaki çift, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilsırt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şükrü S. (77) ile Pembe S. (69), henüz bilinmeyen bir nedenle arıların saldırısına uğradı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden arı sokmasına maruz kalan yaşlı çift fenalaştı. İhbar üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çiftin müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
