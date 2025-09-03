Haberler

Tekirdağ'da Aranan 4 Kişi Operasyonla Yakalandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda çeşitli suçlardan ceza almış 4 kişiyi yakalayarak adli makamlara sevk etti.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü suç unsurlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde 'silahla yağma' suçundan 40 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö., Şarköy ilçesinde 'adam öldürme' suçundan 20 yıl 3 ay 16 gün, 'tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 2 yıl 4 ay ve çeşitli suçlardan 6 bin 270 TL para cezası bulunan S.K., Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan B.D. ile 'hırsızlık' suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan O.A. yakalandı.

Operasyon kapsamında yakalanan 4 şahıs adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine teslim edildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, il genelinde huzur ve güven ortamının devamı için sokak sokak, cadde cadde gece-gündüz çalışmalara devam ettiklerini belirtti. - TEKİRDAĞ

