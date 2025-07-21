Tekirdağ'da Anız Yangını Ormana Sıçradı

Tekirdağ'da Anız Yangını Ormana Sıçradı
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Malkara'da çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Malkara ilçesi Meşatlık mevkiinde çıkan anız yangını, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, vatandaşlara dikkatli olunmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Yangında bölgede bulunan bazı arı kovanlarının da zarar gördüğü öğrenildi. Ormanlık alandaki alevler büyük oranda kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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