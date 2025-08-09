Tekirdağ'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek çevre tarlalara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve sebebi hakkında inceleme başlatıldı. Yangında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Büyükkarakarlı Mahallesi'nde bir tarlada çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki tarlalara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
