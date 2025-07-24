Tekirdağ'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da gece yarısı biçilmiş anız tarlalarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi kırsalında biçilmiş buğday tarlalarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın büyüyerek geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonrası yaklaşık 20 dönümlük anız alanı küle döndü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - TEKİRDAĞ