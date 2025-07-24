Tekirdağ'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde biçilmiş anız tarlalarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü.

Tekirdağ'da gece yarısı biçilmiş anız tarlalarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi kırsalında biçilmiş buğday tarlalarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın büyüyerek geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonrası yaklaşık 20 dönümlük anız alanı küle döndü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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