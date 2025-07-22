Tekirdağ'da Anız Yangını 200 Dönüm Alanı Kül Etti

Tekirdağ'da Anız Yangını 200 Dönüm Alanı Kül Etti
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Malkara ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yaklaşık 200 dönümlük alanı etkiledi. Yangın söndürme çalışmaları hızlı bir şekilde yapıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yaklaşık 200 dönümlük alanda zarara neden oldu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Gönence Mahallesi Zarık Dere mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını, kısa sürede çevredeki otluk ve ağaçlık alana yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye birimleri yaptı.

Yangın söndürme çalışmalarına, çevre köylerden gelen vatandaşlar da traktörleri ve su tankerleriyle destek verdi. Yaklaşık 200 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Gönence Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Ayten yaptığı açıklamada, Malkara ilçesinde özellikle bu mevkide dünden beridir anız yangınları olduğunu ifade ederek, "Bu yangınlarda hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Hepimiz beraber olursak üstesinden geliriz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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