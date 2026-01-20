Haberler

Alkollü sürücünün kullandığı araç bariyere ok gibi saplandı... O anlar kamerada

Tekirdağ Çorlu'da alkollü bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kullandığı kapalı kasa kamyonet bariyerlere çarptı. Sürücü hafif yaralı kurtulurken, kaza anı kameraya yansıdı.

Tekirdağ Çorlu'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücünün kullandığı kapalı kasa kamyonetin bariyerlere çarptığı kaza anı kameraya yansıdı. Sürücü, emniyet kemeri takması sayesinde kazadan hafif yaralı kurtuldu.

Kaza, Çevre Yolu üzeri Emlaklar yan yol girişinde meydana geldi. İ.B. idaresindeki kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kaza sonrası yaralanan sürücü İ.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan trafik polisi tarafından yapılan kontrollerinde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

