Tekirdağ'da Alkollü Motosiklet Sürücüsü Oto Kurtarıcıya Çarptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki oto kurtarıcıya adeta ok gibi saplanan motosikletin alkollü sürücüsü yaralandı. Kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Eski Tekirdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Çobançeşme Kavşağı yönüne seyreden K.M.'nin kullandığı motosiklet, yolun sol şeridinde park halinde bulunan oto kurtarıcı aracına çarptı. Kaza sonrası kaldırıma savrulan motosiklet sürücüsü K.M. yaralandı. İlçe Trafik Büro ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde 2,82 promil alkollü olduğu ortaya çıkan motosiklet sürücüsü K.M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kameraya da yansıyan kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ