Haberler

Tekirdağ'da Alkollü Motosiklet Sürücüsü Oto Kurtarıcıya Çarptı

Tekirdağ'da Alkollü Motosiklet Sürücüsü Oto Kurtarıcıya Çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorlu ilçesinde park halindeki oto kurtarıcıya çarpan alkollü motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki oto kurtarıcıya adeta ok gibi saplanan motosikletin alkollü sürücüsü yaralandı. Kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Eski Tekirdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Çobançeşme Kavşağı yönüne seyreden K.M.'nin kullandığı motosiklet, yolun sol şeridinde park halinde bulunan oto kurtarıcı aracına çarptı. Kaza sonrası kaldırıma savrulan motosiklet sürücüsü K.M. yaralandı. İlçe Trafik Büro ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde 2,82 promil alkollü olduğu ortaya çıkan motosiklet sürücüsü K.M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kameraya da yansıyan kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç

G.Saray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'deki gemilerin vurulması endişe verici

Karadeniz'deki saldırılarla ilgili Erdoğan'dan bir ülkeye net uyarı
Kanalizasyonda cenin bulundu

Kanalizasyon kapağını açan işçiler, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç

G.Saray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç
Domenico Tedesco'yu kızdıran soru

Tedesco'yu kızdıran soru
Engin İpekoğlu'ndan canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki

Söylediklerine çıldırdı! Canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki
Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu

Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu
Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz

Dev zincir marketin CEO'sundan endişe yaratan uyarı
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

Salonu ağlayarak terk etti! Seçil Erzan'a rekor hapis cezası
Avrupa'da eski defterler açıldı! Polonya, Almanya'dan tazminat istedi

Avrupa'da eski hesaplar açıldı! Yüzüne yüzüne konuşup tazminat istedi
Galatasaray paylaştı! İşte Kazımcan Karataş'ın gözünün son hali

Galatasaray paylaştı! İşte Kazımcan'ın gözünün son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.