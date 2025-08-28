Tekirdağ'da 30 Yaşındaki Genç Kendini Vurdu
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 30 yaşındaki E.B, evinin bahçesinde av tüfeğiyle intihar etti. Olay sonrası sağlık ekipleri, E.B'nin hayatını kaybettiğini bildirdi. Cenaze, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, 30 yaşındaki genç kendini av tüfeğiyle vurdu.
İlçenin Çıkırıkçı Mahallesi'nde yaşayan E.B, evinin bahçesinde tüfekle kendini vurdu. Silah sesini duyan ailesi durumu sağlık ve jandarma ekibine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa