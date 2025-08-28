Tekirdağ'da 30 Yaşındaki Genç Kendini Vurdu

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 30 yaşındaki E.B, evinin bahçesinde av tüfeğiyle intihar etti. Olay sonrası sağlık ekipleri, E.B'nin hayatını kaybettiğini bildirdi. Cenaze, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

İlçenin Çıkırıkçı Mahallesi'nde yaşayan E.B, evinin bahçesinde tüfekle kendini vurdu. Silah sesini duyan ailesi durumu sağlık ve jandarma ekibine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
