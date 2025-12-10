Haberler

Çatı katı alev topuna döndü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 3 katlı bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenmedi. Çatısı yanan bina kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 3 katlı evin çatı katında çıkan büyük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Kırlangıç Sokak üzerinde meydana geldi. 3 katlı binanın çatı katında bulunan onlarca çuval dolusu odun henüz bilinmeyen sebeple alev aldı. Yangın büyüyerek çatıyı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yanan binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Yeşiltepe Sağlık Polis Merkezi Amirliği tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çatısı yanan binanın zemin katında kaldığını ifade eden Hafize Karaca, "Yangını görünce elim, ayağım titredi, ağlamaya başladım. Görevlilere elektrik ve doğalgaz akışını kesmeleri yönünde bilgi verdim. Orada ikamet eden yabancı uyruklu şahıs çocuklarını alıp kaçmış" dedi. - TEKİRDAĞ

500
