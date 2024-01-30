Tekirdağ Çorlu'da Tır ile Kamyon Çarpışması: Kamyon Şoförü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında tır ile kamyon çarpıştı. Kazada kamyon şoförü araç içinde sıkıştı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ Çorlu'da tır ile kamyon çarpışması sonucu araç içinde sıkışan kamyon şoförünü itfaiye kurtardı.
Kaza, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi, İstasyon Caddesi ile Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nin kesiştiği yol ayrımında meydana geldi. Ergene istikametine seyreden Kemal K. yönetimindeki 59 AEY 586 plakalı kamyon ile yol ayrımından Çorlu istikametine dönüş alan Bilal B. idaresindeki 27 F 8242 plakalı tır çarpıştı.
Kaza sonrası araç içinde sıkışan kamyon şoförü Kemal K., itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kurtarıldı. Yaralı kamyon şoförü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Öte yandan kazaya değinen tır şoförü Bilal B., kamyon şoförünün telefonla konuştuğunu iddia etti. - TEKİRDAĞ