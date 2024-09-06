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Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

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Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada, otomobille çarpışan 72 yaşındaki motosikletli yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan 72 yaşındaki motosikletlinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Uğur Mumcu Caddesi yol ayrımında meydana geldi. Eski Şifa kavşağını geçtikten sonra Uğur Mumcu Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen Bülent Ç. yönetimindeki 59 T 5502 plakalı ticari taksi ile sağından geçiş yapan Ömer K.'nin kullandığı (72) 59 ABB 703 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Ömer K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Motosiklet Otomobil Güvenlik 3-sayfa Güncel Çorlu Kaza

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