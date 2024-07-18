Tekirdağ Çorlu'da Otomobilin Çarptığı Çocuğun Yaralandığı Kaza Kamerada

Tekirdağ Çorlu'da otomobilin çarpması sonucu 15 yaşındaki çocuğun yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Silahtarağa Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi üzerinde meydana geldi. Fatih Caddesi mevkisinden Selimiye Camii yönüne seyreden bir otomobil, yolun karşısına geçen 15 yaşındaki R.H. isimli çocuğa çarptı. Otomobil sürücüsü ise olay yerini terk etti.

Seke seke kendisini refüje bıraktı

Kaza sonrası ayak bileğinde kırık meydana gelen yaya sekerek kendisini refüje attı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis tarafından çarpan araç ve sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - TEKİRDAĞ