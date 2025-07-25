Tekirdağ Çorlu'da Otomobil Kışla Duvarına Çarptı: 1 Çocuk Hafif Yaralandı
Tekirdağ Çorlu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil kışla duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 çocuk hafif yaralandı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Tekirdağ Çorlu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kışla duvarına çarptı. Kazada 1 çocuk hafif yaralandı.
Kaza, Hatip Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Çorlu - Ergene yolu üzerinde (Çırak Bayırı) meydana geldi. Sağlık Mahallesi'nden Çorlu yönüne seyreden G.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kışlayı çevreleyen bahçe duvarına çarptı.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 1 çocuk hafif yaralandı. Kaza nedeniyle otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa