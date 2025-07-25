Tekirdağ Çorlu'da Otomobil Kışla Duvarına Çarptı: 1 Çocuk Hafif Yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da Otomobil Kışla Duvarına Çarptı: 1 Çocuk Hafif Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil kışla duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 çocuk hafif yaralandı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Tekirdağ Çorlu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kışla duvarına çarptı. Kazada 1 çocuk hafif yaralandı.

Kaza, Hatip Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Çorlu - Ergene yolu üzerinde (Çırak Bayırı) meydana geldi. Sağlık Mahallesi'nden Çorlu yönüne seyreden G.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kışlayı çevreleyen bahçe duvarına çarptı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 1 çocuk hafif yaralandı. Kaza nedeniyle otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
3 ilde alevlerle mücadele! Biri sönmeden diğeri başlıyor

3 ilde alevlerle cansiparane mücadele! Biri sönmeden diğeri başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı

Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.