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Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini silahla vurdu

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Tekirdağ Çorlu'daki bir geneleve gelen kişi, kendisine kimlik soran özel güvenlik görevlisiyle tartıştı. Görevliyi silahla yaralayan kişi yakalanırken özel güvenlik görevlisi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geneleve gelen kişi, kendisine kimlik sorduğu gerekçesiyle tartıştığı özel güvenlik görevlisini silahla vurdu.

KİMLİK TARTIŞMASI ÇIKTI

Hatip Mahallesi Gündüz Sefası Sokak mevkiinde bulunan genelevde iddiaya göre, özel güvenlik görevlisi M.S., bahçeye girmek isteyen müşteriye kimliğini göstermesini istedi. Kimliğini göstermeyi reddeden müşteri ile özel güvenlik görevlisi arasında tartışma yaşandı.

Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini silahla vurdu

SİLAHINI ÇIKARIP BACAĞINDAN VURDU

Gerginliğin artması üzerine silahını çıkaran Ç.I., özel güvenlikçi M.S.'yi bacağından vurdu. Yaralanan M.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan asayiş ekipleri tarafından silahlı saldırıyı gerçekleştiren Ç.I. yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3.Sayfa Güncel Haberler

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