Tekirdağ Çerkezköy'de araç minibüsle çarpıştı, otomobil sürücüsü 1.67 promil alkollü çıktı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, savrulan otomobil park halindeki başka bir minibüse çarptı. Kazada iki sürücü hafif yaralanırken, otomobil sürücüsünün 1.67 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, gece saatlerinde Naim Süleymanoğlu Sokak ile Binkılıç Sokak kavşağında meydana geldi. B.Y. yönetimindeki otomobil, F.B. idaresindeki minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki başka bir minibüse çarptı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince tespit edildi. Yapılan kontrolde sürücünün 1.67 promil alkollü olduğu belirlendi. Hafif yaralı sürücü de hastanede tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı