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Marmaraereğlisi'nde Motoryat Yangını: 2 Kurtarıldı

Marmaraereğlisi'nde Motoryat Yangını: 2 Kurtarıldı
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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında seyir halindeki motoryatta yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında seyir halindeki motoryatta yangın çıktı. Yangında teknede bulunan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Marmaraereğlisi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir motoryatın makine bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik gemisi, korvet ve botlar sevk edildi. Yangınla mücadele edilirken motoryatta bulunan 2 kişi ekipler tarafından güvenli şekilde tahliye edildi. Söndürme çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 2 kişi, ekipler tarafından Marmaraereğlisi Limanı'na getirildi.

Yangın nedeniyle motoryatta maddi hasar meydana gelirken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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