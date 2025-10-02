Tekirdağ Açıklarında Meydana Gelen Depremde Fatih'te Tavan Çöktü

Tekirdağ açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Fatih'te bir evin tavanı çöktü.

Tekirdağ Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki İstanbul'un birçok ilçesinde de hissedildi. Depremin hissedildiği ilçelerden Fatih'te Silivrikapı Mahallesi'nde Karakulak Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın son katındaki dairenin tavanı çöktü.

Evde bulunan çocuklar olay anında farklı bir odada olduğu için yaralanmaktan kurtuldu. Tavanın çökmesiyle büyük panik yaşayan çocuklar annelerini arayarak haber verdi. Eve gelen anne Neslihan Arslan tavanın bir bölümünün çöktüğünü gördü. Çökmeyle moloz dolan evin son hali cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Allah'tan çocuklar bu odada değildi"

Yaşananları anlatan ev sahibi Neslihan Arslan, "Önceki depremde bir hasar mevcuttu. En ufak bir sarsıntı da çökeceğini düşünüyorum. Bugün olan depremden sonra maalesef ki tavan çöktü. Ben evde değildim, oğlum evdeydi. Panikle aradı beni. Allah'tan çocuklar bu odada değildi. Olsa zaten yaralanabilirlerdi. Oğlum panikle aradı evde böyle bir durum var diye. Hemen geldim, içerisi berbat durumdaydı. Bina ile ilgili çok fazla bilgim yok açıkçası. Ama depremden sonra oluşan çatlaklar oldu, bu tavandaki problem de aynı şekilde. Bugün de tamamen çöktü" dedi. - İSTANBUL