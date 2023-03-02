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Tekirdağ açıklarında feribot alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarındaki bir feribot alev alev yandı.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarındaki bir feribot alev alev yandı.

Marmara Denizi'de, Tekirdağ açıklarında bir feribot alev alev yandı. İhbar üzerine denizdeki römorkörlerle müdahale çalışması başlatılırken, yanan feribot kıyıya çekilip itfaiye ekiplerince de yangına müdahale edilerek yangın söndürüldü. Soğutma çalışması başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmara Denizi Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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