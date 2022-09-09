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350 litre kaçak içki ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

350 litre kaçak içki ele geçirildiTEKİRDAĞ Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Çorlu'da el yapımı ve gümrük kaçağı alkol imal ile ticaretinin yapıldığı tespit edilen bir depoya baskın düzenledi.

350 litre kaçak içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Çorlu'da el yapımı ve gümrük kaçağı alkol imal ile ticaretinin yapıldığı tespit edilen bir depoya baskın düzenledi.

Polisin depoda yaptığı aramada yaklaşık 350 litre değişik markalarda alkol, yaklaşık bin adet bandrol, 90 litre etil alkol, 2 bin 100 adet değişik markalarda şişe etiketi, 3 bin adet şişe ve boğaz kapüşonu, 765 adet kapak, 6 bin 850 adet boş alkol şişesi, 2 adet kapüşon ısıtıcısı ele geçirildi. Bulunan malzemelere el koyan polis ekipleri H.T.G. isimli şüpheliyi de gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdar Şahin - 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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