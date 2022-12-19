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Tekel bayisine girip "Müslümanım diyorsunuz ama alkol satıyorsunuz" diyen şahıs tekme tokat dövüldü

3. Sayfa Haberleri

İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayisine girerek "Müslümanım diyorsunuz ama alkol satıyorsunuz" diyen şahıs dükkandakiler tarafından tekme tokat dövülerek dışarı atıldı. Tartışma sokağa da taşarken, görüntüler güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kaydedilen bir video sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İnternete düşen görüntülerde yol üstündeki bir tekel bayisine giren şahıs önce dükkandaki görevlilere "Müslümansınız dimi abi?" diye soruyor.

İçeridekilerin "Müslümanız elhamdülillah. Hayırdır?" sözleriyle tepki gösterdiği şahıs ardından "Müslümansınız dimi abi? Müslümansınız ama alkol satıyorsunuz" ifadelerini kullanıyor.

Bu sözler üzerine daha da sinirlenen dükkan sahipleri, "Sana mı kaldı? Çık lan" sözleriyle şahsı tekme tokat döverek dükkandan dışarı çıkarıyor.

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen videoda, dükkanın içinde başlayan tartışmanın sokağa da taştığı görülüyor.

Haberler.com - 3. Sayfa

Sosyal Medya İstanbul Esenyurt Tekel 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (3)

Orhan ŞENGÜL:

Haddini bilmesi gerekirdi. Ben de olsam güzelce döverdim. Güzelce.

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Sukru Karaca:

ellerin dert görmesin

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Zulkarneyn :

Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarmış. Allah'ın huzurunda görüşmek üzere... Orada mazlum hakkını hardal tanesine kadar alacak hem de... Siz herşeyi bu kadar basit ve sahipsiz mi sanıyorsunuz?

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