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Tek Teker Üzerinde Gitmeye Çalışırken Kaza Yapan Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Tek Teker Üzerinde Gitmeye Çalışırken Kaza Yapan Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosiklet sürücüsü, tek teker üzerinde gitmeye çalışırken kontrolden çıkarak park halindeki minibüse çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tek teker üzerinde gitmek isterken kaza yaptı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ana yol üzerinde seyir halindeki bir motosiklet, iddiaya göre sürücüsü tek teker üzerinde gitmeye çalışırken kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde olan bir minibüse çarptı. Savrulan motosiklet ise bir tırın önünde sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Orhangazi'de Yalova-Bursa kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ali K. ana yol üzerinde 34 FKA 432 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken iddiaya göre yol üzerinde tek teker üzerine kalktı. Tek teker üzerinde gitmeye çalışan motosiklet bir anda kontrolden çıkarak yol kenarına yöneldi ve park halindeki 17 VU 858 plakalı minibüse çarptı. Motosiklet ise savrulup ana yolda seyir halinde olan bir tırın önüne düştü. Tır son anda durabildi.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Minibüsün altına giren motosiklet sürücüsü Ali K. buradan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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