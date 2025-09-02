Tek başına oturan kadın, her gece bu kabusu yaşıyor

Tek başına oturan kadın, her gece bu kabusu yaşıyor
Esenyurt'ta bir kadın, her gece alkol aldıktan sonra apartmanda küfürler savuran komşusundan ölüm tehdidi aldığını söyledi. "Seni öldüreceğim" şeklinde tehdit edilen kadın ve apartman sakinleri büyük tedirginlik yaşıyor.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan bir kadın, sarhoş komşusu yüzünden kabus dolu günler geçiriyor. İddiaya göre, her gece alkol aldıktan sonra apartmanı birbirine katan komşu, yüksek sesle bağırarak küfürler savuruyor.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Mağdur kadın, gürültü ve küfürlerin yanında ölüm tehdidi de aldığını belirtti. Komşusunun, "Senin … koyacağım, seni öldüreceğim" şeklinde sözler sarf ettiği öğrenildi.

APARTMAN SAKİNLERİ TEDİRGİN

Olayların sürekli tekrar etmesi apartmandaki diğer sakinleri de huzursuz etti. Gece yarıları yaşanan gürültü ve tehditler nedeniyle mahalle sakinlerinin güvenlik endişesi yaşadığı bildirildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

polis diyor kan almıyorsa biz gece gelmeyiz yarın zabıtaya gidin. gitsen noolcak?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

bu işi çözmek için ceza yasasını baştan aşağı değiştireceksin. en katı cezaları koyacaksın. kimse suç işlemeye cesaret edemeyecek.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
