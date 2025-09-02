Tek başına oturan kadın, her gece bu kabusu yaşıyor

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan bir kadın, sarhoş komşusu yüzünden kabus dolu günler geçiriyor. İddiaya göre, her gece alkol aldıktan sonra apartmanı birbirine katan komşu, yüksek sesle bağırarak küfürler savuruyor.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Mağdur kadın, gürültü ve küfürlerin yanında ölüm tehdidi de aldığını belirtti. Komşusunun, "Senin … koyacağım, seni öldüreceğim" şeklinde sözler sarf ettiği öğrenildi.

APARTMAN SAKİNLERİ TEDİRGİN

Olayların sürekli tekrar etmesi apartmandaki diğer sakinleri de huzursuz etti. Gece yarıları yaşanan gürültü ve tehditler nedeniyle mahalle sakinlerinin güvenlik endişesi yaşadığı bildirildi.