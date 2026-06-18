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Bursa'da tramvaya tutunan çocuklar tehlike saçtı

Bursa'da tramvaya tutunan çocuklar tehlike saçtı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki tramvayın arkasına tutunan iki çocuk, kendilerini ve sürücüleri tehlikeye attı. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen olayda, çocukların rahat tavırları dikkat çekti.

Bursa'da seyir halindeki tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yapan iki çocuk, hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde bulunan İpekböceği Tramvay'ın arka kısmına tutunan iki çocuk, metrelerce bu şekilde yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuğu gören vatandaşlar şaşırırken, çocukların rahat tavırları dikkat çekti. Can güvenliğini hiçe sayan çocuklar, tramvayın hareket halinde olmasına rağmen arka bölümüne tutunarak ilerledi. O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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