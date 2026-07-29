Tehlikeli hareketlerle motosikleti süren sürücü ve arkasındaki yolcunun düşme anı kameraya yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil sürücüsünün cep telefonuyla kayda aldığı motosiklet, trafik ışıklarına geldiği sırada devrildi.

Sarılar Cumhuriyet Caddesi'nde Çakalderesi istikametinden gelip Sarılar istikametine seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, önünde aynı istikamette gitmekte olan ve 2 gencin bulunduğu motosikletin sürücüsünün yolda tehlikeli hareketler yapması üzerine cep telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Kısa süre sonra beklenen oldu ve Kavaklı Mahallesi'ni Cumhuriyet Caddesi'ne bağlayan kavşaktaki kırmızı ışıklara geldiğinde motosiklet duramayarak devrildi. Şans eseri Kavaklı istikametinden gelin araçların dikkati faciayı önlerken, motosikletle birlikte yere serilen 2 genç, kısa süre sonra kalkıp hızla uzaklaştılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı