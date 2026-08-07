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Fatsa'da boğulma tehlikesi geçiren kadın kurtarıldı

Fatsa'da boğulma tehlikesi geçiren kadın kurtarıldı
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde denize girmenin yasak olduğu bölgede boğulma tehlikesi geçiren 52 yaşındaki kadın, cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde denize girmenin yasak olduğu bölgede boğulma tehlikesi geçiren 52 yaşındaki kadın, cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Evkaf Mahallesi Uzunkum Plajı yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren M.A. (52), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen OSKEM cankurtaran ekipleri, kadını sudan çıkararak kıyıya ulaştırdı.

İlk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A., tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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