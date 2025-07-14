Tehdit mesajı yargıya taşındı! Feyza Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis istemi

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakteriyle ekranlara gelen ve aynı zamanda dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı olan genç oyuncu Feyza Civelek, sosyal medyada yaptığı sert paylaşımlar nedeniyle adli sürecin merkezine oturdu.

Civelek'in, bir yıl süren ilişkisini noktaladığı eski sevgilisi Alican Kurt'un bir paylaşımına yapılan yorum üzerine gösterdiği sert tepki, yargıya taşındı. Kurt'un yakın arkadaşı Mert Wang'ın Instagram'da yer alan bir paylaşıma "Saçmalama lan" şeklinde yazdığı yorum, tartışmanın fitilini ateşledi.

Oyuncu Civelek, bu yoruma tepkisini özel mesajla dile getirdi. Mesajında şu ifadeleri kullandı, "Hayatında beni görmedin etmedin beni, ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim, komiksin beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Alican senin gibi gereksiz birinin yorumuyla mı hareket edecek. Numaranı aldım boyunun ölçüsünü alacağım, bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım, gelen geçen yüzüne tükürür, aşağılık erkek kaşarı s....r git" şeklinde yorumda bulundu.

SAVCILIK SORUŞTURDU, DAVA AÇILDI

Tehdit içerikli mesajın ardından Mert Wang, savcılığa başvurarak Civelek'ten şikayetçi oldu. Wang, dilekçesinde hem tehdit hem de hakaret suçlarının işlendiğini, bu sözlerin kendisini korkutma amacı taşıdığını belirtti.

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kısa sürede tamamlandı. Sabah'ın haberine göre,hazırlanan iddianamede, Civelek'in mesajlarının ekran görüntüleri delil olarak dosyaya eklendi ve dava açılmasına yetecek nitelikte bulunduğu vurgulandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede Feyza Civelek hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından toplamda 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Ünlü oyuncu, önümüzdeki aylarda hakim karşısına çıkacak.