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Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış

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Disipline sevk edilen teğmenlerin, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde kılıçlı yemin için 7 kez başvuruda bulunduğu ancak izin verilmediği öğrenildi. Teğmenlerin izinsiz yemin töreni düzenlemesi disiplinsizlik olarak değerlendirilirken, soruşturmanın metnin içeriğiyle ilgili olmadığı vurgulandı.

30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'ndaki gayriresmi kılıçlı yemin töreniyle ilgili inceleme soncunda organize hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru ve ihmali veya sorumluluğu bulunan personel, 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu 20. madde c bendi uyarınca Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi. Disipline sevk edilenler arasında alay komutan vekili, bölük komutanı ve tabur komutanının da bulunduğu belirtildi.

Büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülen inceleme ve disiplin süreci sonucunda organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personel TSK Disiplin Kanunu'nun 20. maddesinin "Hizmete engel davranışlarda bulunmak: Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmaktır" şeklindeki "c" bendi kapsamında YDK'ya sevk edildi.

7 KEZ BAŞVURU YAPMIŞLAR

Milliyet'in haberine göre teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için 7 kez başvuruda bulunduğu, ancak komutan tarafından kabul edilmediği öğrenildi. Buna rağmen teğmenlerin kılıçlı tören yapması; 'resmi törende kılıçlı yemin yaptırmazsanız alternatif törende okuruz' olarak değerlendirildi. Bunun da bir disiplinsizlik işareti olarak görüldüğü kaydedildi. Disipline sevk edilen teğmen sayısının 10'nun altında olduğu öğrenildi. Teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' dediği için cezalandırılmadığı, yapılan inceleme ve soruşturmanın ne okunan metinle ne de içeriğiyle bir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.

Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıOrhan YARIMCALI:

Nerden nereye ülkemizde artık Mustafa Kemal in askerleriyiz demek suç oldu fakat sayın öcalan meclise gelsin konuşsun demek serbest oldu.Nerden nereye….

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Haber YorumlarıTayfur Sert:

AMAÇ BAŞKA NEDEN BUKADAR ISRAR ETTİLER ACABA KİMDEN EMİR ALDILAR

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

İzinsiz birşeylere kalkışmanın sonu budur işte. Daha öğrenci iken izinsiz başkaldırır gibi bişeyler yaparsan ilerde kimbilir neler yaparlardı.Askerlik kardeşim öyle kafana göre birşeyler yapamazsın. İleride disiplini bozmamak adına iyi olmuş.

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Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Şimdiden yasağa uymayanlar, ordu içinde güçlenince ne yapmazlar acaba. Yolun başında önlem alınması çok isabetli olur. Allah cc Ordumuza zeval vermesin.

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Bu subaylar Mustafa Kemal'in askerleri ise bize 10 yılda bir dipcigi Onlar mı vurdu.15 Temmuz da evine giden vatandaşları takla onlar mı ezdi.eskiden harici uniformali subaylar görürduk nerededir. Şapkayı önüne koyup dusunsunler ne yaptık da halk bizden soğudu.

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Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Bu günkü manada Ateğ.lik kaldırılarak ASSB./YARBAY (Subay Yardımcısı) rütbesi haline getirilmeli ve yeni Askeri Rütbeler şöyle olmalı. ERAT=Nefer (Er), Onbaşı, Mutmalon (Üstonbaşı), Yarvin (Yardımcı Yar.). YARBAY-ASSB.=Siyavuş (Ön Lisans), Üstçavuş (Lisans), Başçavuş (Yüksek Lisans/Doktora), Asteğmen, Üsteğmen, Hasteğmen, Başteğmen. SUBAY=Deman (Heyecanlı), Yüzdaşı (Yzb. Yar.), Yüzbaşı, Binbaşı, Temay (Tb.Kom. manasında), Albay ve General-Amiral. NOT=DEMAN-HEYECANLI/ADI ÜSTÜNDE HEYECANLI. Say.

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