TBMM'de cinsel taciz olayında 3 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) meydana gelen cinsel taciz olayında 3 kişinin tutuklandığı, bir kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiği açıklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza mevcutlu olarak getirilen şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince R.Ç. hakkında adli kontrol, D.U., R.S. ve İ.B. hakkında ise cinsel taciz suçundan tutuklama kararı verilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA