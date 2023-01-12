Taziyeden dönen araca çapraz ateş açıldı: 2 ölü, 5 yaralı
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Batman'ın Kozluk ilçesinde taziyeden dönenleri taşıyan araça, husumetlileri tarafından çapraz ateş açıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde taziyeden dönenleri taşıyan araça, husumetlileri tarafından çapraz ateş açıldı. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, taziye dönüşü Kozluk ilçesinden Armutlu köyüne giden bir araç, daha önce aralarından husumet bulunan bir grup tarafından çapraz ateşe alındı. Araçta bulunan 7 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 5'i ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hastane ve köyde güvenlik önlemleri alındı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa