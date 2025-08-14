Tayvan'da Kargo Uçağı İniş Sırasında Piste Sürtme Yaşadı

Tayvan'da Kargo Uçağı İniş Sırasında Piste Sürtme Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

United Parcel Service'e ait kargo uçağının motoru, Tayvan'daki Taoyuan Uluslararası Havaalanı'na inişi sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle piste sürttü. Neyse ki kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Tayvan'daki Taoyuan Uluslararası Havaalanı'na iniş yapan kargo uçağının motoru şiddetli rüzgar nedeniyle piste sürttü.

United Parcel Service (UPS) Express adlı uluslararası kargo şirketine ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, Tayvan'daki Taoyuan Uluslararası Havaalanı'na iniş yaptığı sırada facianın eşiğinden dönüldü. Uçağın sağ motoru, havaalanı bölgesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle iniş sırasında piste sürttü. Sürtmenin etkisiyle pisten kıvılcımlar çıkarken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Yetkililer, kaza öncesi uçağın iki kez piste iniş için hazırlandığını fakat söz konusu iniş izinlerinin Podul Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli rüzgarlar nedeniyle iptal edildiğini belirtti. - TAİPEİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki

Erdoğan, kürsüden Özlem Çerçioğlu'na böyle sahip çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.