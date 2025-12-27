Haberler

Tayvan'da 7.0 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Tayvan'ın Yilan kenti açıklarında meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki deprem, başkent Taipei’de de hissedildi. 3 binden fazla hanede kısa süreli elektrik kesintisi yaşanırken, bazı binalarda ise küçük hasarlar kaydedildi. Yetkililer artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Tayvan Merkezi Hava Durumu İdaresi, ülke kıyılarına 32 kilometre uzaklıkta ve 73 kilometre derinlikte 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirirken, kentte 3 binden fazla hanede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandığı açıklandı.

Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan kenti açıklarında 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tayvan Merkezi Hava Durumu İdaresi, yerel saat ile 23.05'te meydana gelen depremin yaklaşık 73 kilometre derinlikte ve karaya 32 kilometre mesafede gerçekleştiğini bildirdi. Deprem, başkent Taipei dahil olmak üzere ada genelinde hissedildi. Taipei'deki yetkililer, bazı binalarda küçük hasarlar ile sınırlı gaz ve su sızıntıları dışında ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi. Taipei'deki yerel basın ve bölge halkı ise bazı binaların tavanlarının çöktüğünü ve marketlerdeki rafların devrildiğini aktardı.

Üç binden fazla hanede kısa süreli elektrik kesintisi

Tayvan Elektrik Şirketi ise Yilan'da 3 binden fazla hanede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Tayvan Yarıiletken Üretim Şirketi (TSMC) ise Hsinchu Bilim Parkı'ndaki bazı tesislerde personelin geçici olarak tahliye edildiğini, çalışanların daha sonra görevlerine döndüğünü duyurdu.

Artçı sarsıntılara karşı dikkatli olma çağrısı

Yetkililer önümüzdeki 24 saat içinde 5.5 ila 6.0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar olabileceği uyarısında bulunurken, depremin deniz açıklarında ve derinlikte meydana gelmesi nedeniyle hasarın sınırlı kalmasının beklendiğini ifade etti. Tayvan lideri Lai Ching-te, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada durumun kontrol altında olduğunu belirtirken halkı artçı sarsıntılara karşı dikkatli olma çağrısında bulundu. - TAİPEİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
