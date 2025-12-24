Tayvan'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın Taitung bölgesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tayvan'ın güneydoğu kıyısındaki Taitung'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Meteoroloji İdaresi'ne (CWA) göre deprem 11.9 kilometre derinlikte kaydedildi. Sarsıntı başkent Taipei'de de hissedildi. Depremin ardından can kaybı bildirilmedi. Ulusal İtfaiye Teşkilatı, Tayvan genelinde herhangi bir hasar tespit edilmediğini aktardı. Deprem anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. - TAİPEİ