Tayvan'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Tayvan'ın Taitung bölgesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin merkezi 11.9 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem, başkent Taipei'de de hissedildi ancak can kaybı veya hasar bildirilmedi.

Tayvan'ın güneydoğu kıyısındaki Taitung'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Meteoroloji İdaresi'ne (CWA) göre deprem 11.9 kilometre derinlikte kaydedildi. Sarsıntı başkent Taipei'de de hissedildi. Depremin ardından can kaybı bildirilmedi. Ulusal İtfaiye Teşkilatı, Tayvan genelinde herhangi bir hasar tespit edilmediğini aktardı. Deprem anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. - TAİPEİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
