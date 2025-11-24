Haberler

Tayland'da Şiddetli Yağışlar ve Sel Felaketi: 18 Ölü, 2 Milyon Etkilendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland'ın güneyinde süregelen şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açarak en az 18 kişinin ölümüne ve 12 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaklaşık 2 milyon kişinin etkilendiği felakette, en büyük hasarın yaşandığı Songkhla eyaleti felaket bölgesi ilan edildi.

Tayland'ın güneyinde haftalardır devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 18 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Seller ve toprak kaymalarından yaklaşık 2 milyon kişi etkilendi.

Güneydoğu Asya'da etkili olan muson yağışları, Tayland'ın güneyinde hayatı durma noktasına getirdi. Şiddetli yağışların uzun süredir devam ettiği güney eyaletlerinde seller ve toprak kaymaları yaşandı. Tayland Afet Önleme ve Yönetim Departmanı (DDPM) tarafından yapılan açıklamada, 10 eyalette 719 bin hanenin ve 1 milyon 917 binden fazla kişinin sellerden ve toprak kaymalarından etkilendiği belirtildi.

Tayland Sağlık Bakanlığı ise yaşanan felaketlerde en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını ve 1 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Songkhla eyaleti felaket bölgesi ilan edildi

Kara ulaşımının tamamen kesildiği birçok bölgede erzakları tükenen vatandaşlar sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunurken, birçok bölgede ise elektrik ve internet kesintileri yaşandı. En büyük hasarın meydana geldiği Songkhla eyaleti felaket bölgesi ilan edildi. Su seviyesinin kritik düzeye yükseldiği mahallelerde zorunlu tahliyeler başlatılırken, Tayland Kraliyet Ordusu'nun hava, kara ve deniz unsurlarıyla yürüttüğü arama-kurtarma ve tahliye çalışmaları zorlu koşullar altında devam ediyor.

Tayland Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul, dün selin etkili olduğu güney eyaletlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Anutin, yaptığı açıklamada hükümetin tüm imkanlarıyla bölge halkının yanında olduğunu belirterek, selden etkilenen tüm hanelere 9 bin baht (yaklaşık 12 bin TL) acil destek yardımı yapılacağını duyurdu.

Vietnam'da ölü sayısı 91'e yükseldiği

Son dönemdeki yağışlardan fazlasıyla etkilenen bir diğer ülke Vietnam'da ise sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşanan can kayıplarının 91'e yükseldiği bildirildi. Resmi raporlara göre hayatını kaybedenlerden 63 kişinin boğularak yaşamını yitirdiği, sel sularına kapılan 11 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

Vietnam'da bu yıl meydana gelen sel felaketlerinin yol açtığı maddi hasarın 500 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
Trafikte seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti

Seyir halindeki araca isabet etti! Korku dolu anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı

Asensio'nun büyük hayali 6 ay içerisinde o takıma geri dönmek
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Ne Osimhen ne de Singo! Mustafa Denizli Galatasaray'ın en büyük kaybını açıkladı

Ne Osimhen ne de Singo! Galatasaray'ın en büyük kaybını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.