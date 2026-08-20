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Boyabat yolunda tavuk nakliye kamyoneti alev alev yandı

Boyabat yolunda tavuk nakliye kamyoneti alev alev yandı
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Sinop-Boyabat kara yolunda seyir halindeki piliç nakliye kamyonetinin kaputunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve trafik jandarma ekipleri sevk edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Boyabat kara yolunda özel bir firmaya ait tavuk nakliye kamyoneti seyir halindeyken yandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop-Boyabat kara yolunda seyir halindeki piliç nakliye kamyonetinin kaputunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve trafik jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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