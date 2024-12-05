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Bir kent diken üstünde! Tavuk dönerden 47 kişi zehirlendi

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde gece yedikleri tavuk dönerden dolayı 47 kişi zehirlendi. Olayın yaşandığı işletme belediye tarafından mühürlenirken, alınan numuneler laboratuvara gönderildi.

Türk mutfağında önemli bir yeri olan tavuk döner, bu kez zehirlenme haberiyle gündemde. Bursa'da çok sayıda kişi tavuk dönerden zehirlenme şikayetiyle hastanelere koştu.

DÖNERDEN ZEHİRLENENLERİN SAYISI YÜKSELDİ

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yedikleri tavuk sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetiyle çok sayıda kişi hastaneye başvurdu. Hastaneye başvuranların sayısı 47 oldu. Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NUMUNELER İNCELENİYOR

Yenişehir çarşı merkezindeki işletme belediye ekiplerince mühürlendi. Zehirlenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, alınan numuneler de incelenmek üzere Tarım İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderildi.

Bir kent diken üstünde! Tavuk dönerden 47 kişi zehirlendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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