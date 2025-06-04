Tavşanlı'da Traktör Kazası: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Tavşanlı'da Traktör Kazası: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bayram tatili için köyüne dönen 19 yaşındaki Halil İbrahim Balı, tarla işlerine yardım ederken bir traktör kazasında hayatını kaybetti. Olay köyde büyük üzüntü yarattı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bayram tatili için köyüne gelen 19 yaşındaki genç, tarla işlerine yardım ederken meydana gelen traktör kazasında hayatını kaybetti.

İstanbul'da üniversiteye hazırlandığı öğrenilen 19 yaşındaki Halil İbrahim Balı, bayram tatili için memleketi Tavşanlı'nın Kayıköy'üne geldi. Köyde tarla işlerine yardım etmek isteyen genç, traktör pistonunun aniden inmesi sonucu römork ile traktörün tekerleği arasına sıkıştı. Olayı gören yakınlarının 112'yi araması ile gelen ekipler gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Balı'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Köy muhtarı Mehmet Ali Balı'nın oğlu olan genci ölümü, bayram öncesi tüm köyü yasa boğdu. Cenaze haberini alan köy sakinleri, muhtar Balı'nın evine akın ederek taziyelerini iletti.

Halil İbrahim Balı'nın cenazesinin yarın köy mezarlığında toprağa verilmesi beklenirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın da hastane morguna giderek acılı muhtar ve aileye başsağlığı dileklerini iletti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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